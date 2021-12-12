KÖPEKLERDEN KAÇAN VAŞAK, AĞACIN TEPESİNE TIRMANDI - Son Dakika

KÖPEKLERDEN KAÇAN VAŞAK, AĞACIN TEPESİNE TIRMANDI

TUNCELİ'de, Kangal köpeklerden kaçarak ağaca tırmanan vaşak cep telefonuyla görüntülendi.

TUNCELİ'de, Kangal köpeklerden kaçarak ağaca tırmanan vaşak cep telefonuyla görüntülendi. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derece koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur köyünde Kangal köpeklerden kaçarak bir ağacın tepesine tırmandı. Vaşağı ağacın tepesinde gören Düzgün Çetin, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın ağaçtan inmesini sağlayan Çetin Önce köpekleri uzaklaştırdım. Sonra korku içinde ağacın tepesinde mahsur kalan vaşağın inmesini sağladım. Vaşak daha sonra doğal ortamına döndü dedi.

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