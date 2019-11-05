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Köpeklerden kaçarken bacağını kırdı

6 saat önce

Köpeklerden kaçarken bacağını kırdıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken yere düşmesi sonucu bacağını kırdı.

Köpeklerden kaçarken bacağını kırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken yere düşmesi sonucu bacağını kırdı.

Toplu halde gezen başıboş sokak köpekleri, Camiatik Mahallesi'nde okuldan evine dönen 14 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Bayraktar'a saldırdı. Köpeklerin kovaladığı çocuk, kaçarken dengesini kaybedip yere düşerek bacağını kırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bayraktar'ın bacağına platin takıldı.

"Oğlum okulundan uzak kaldı"

Anne Şengül Bayraktar yaptığı açıklamada, "Biricik oğlumuz eğitimine devam edemiyor. Okulundan ve arkadaşlarından uzak kaldı. Günlerdir ailece gözümüze uyku girmiyor. Oğlumuzun bir an önce iyileşip okuluna ve arkadaşlarının yanına kavuşması için yüce Allah'a dua ediyoruz. Ne yazık ki ilçemizde başıboş köpek sorunu devam ediyor. Cadde ve sokaklar ile çarşı merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpeklerine mutlaka bir önlem alınsın" diye konuştu.

Baba Mustafa Bayraktar ise, "Oğluma saldıran üç beş köpek onu parçalayabilirdi. Çok şükür vatandaşlar görüp yardımına koşmuş" dedi.

Köpeklerden kaçarken bacağını kırdı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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