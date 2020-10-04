Köpeklerden kaçarken bisikletten düşerek can verdi - Son Dakika

Köpeklerden kaçarken bisikletten düşerek can verdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisine havlayan köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybeden bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Karaağaç Mahallesinde Arsuz -İskenderun karayolu üzerinde yaşandı. Ahmet Doğan bisikletliyle seyir halindeyken, o bölgede yoldan geçenlere havlayan sokak köpekleri ile karşılaştı. Bisikletiyle köpeklerden kaçmak isterken refüj kaldırımına çarparak yere düşen ve başından darbe alan Ahmet Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar sokaklarda başıboş bırakılan köpeklerin zaman zaman insanlara, araçlara, motosiklet ve bisikletlere saldırdığını belirterek, bu konuda belediye yetkililerinden kesin bir çözüm bulmalarını istediler.

Bisiklet sürücüsünün cesedi olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.