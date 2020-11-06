Bartın'da, ormanlık alanda köpeklerden kaçarken dereye düşen karaca, Devlet Su İşleri (DSİ) 233. Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesi Aydoğmuş köyünde köpeklerden kaçan karaca dereye düştü.
Dere yatağından çıkmaya çalışan hayvanı, o sırada bölgede ıslah çalışması yapan DSİ ekipleri gördü.
Karacayı bulunduğu yerden çıkaran işçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye gelen veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca, daha sonra doğaya salındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Köpeklerden kaçarken dereye düşen karacayı DSİ ekipleri kurtardı - Son Dakika