Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

09.03.2022 16:46
Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve ameliyatta ayağı kesilerek yoğun bakıma alınan 10 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi sürüyor.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kendisini kovalayan sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar'ın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

Sağ bacağı diz üstünden kesilen küçük kızın babası Murat Pınar, AA muhabirine, bu sabah çocuğunun duran kalbine doktorların müdahale ettiğini söyledi.

Pınar, "Kızımın duran kalbi, doktorlarımızın müdahalesiyle 10 dakika sonra yeniden çalışmaya başladı." ifadesini kullandı.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta köpeklerden kaçan Mahra Pelin Pınar, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Mahra Pelin Pınar'ın beynine pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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