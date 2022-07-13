KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 ÇOCUK YARALANDI

13.07.2022 09:34

MERSİN'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı.

MERSİN'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı. Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÖPEKLERDEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 2 ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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