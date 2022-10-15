İhbar üzerine bölgeye gelen orman ekibince yaralı olarak kurtarılan karaca, Çatalzeytin Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından muayene edildi.

Kaynak: AA

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika

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