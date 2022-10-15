Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika
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Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi

15.10.2022 13:46
Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Konaklı köyü Ginolu Mahallesi'nde köpeklerin kovaladığı karacanın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen orman ekibince yaralı olarak kurtarılan karaca, Çatalzeytin Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından muayene edildi.

Gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından bir süre Orman İşletme Müdürlüğü binasında dinlendirilen karaca, Karamanlar mevkisinde ormanlık alana salıverildi.

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Kaynak: AA

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedavisinin ardından doğaya salıverildi - Son Dakika
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