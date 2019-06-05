Son Dakika Haberleri: Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı
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Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı

1 saat önce

SİNOP'un Erfelek ilçesinde başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten atladığı yolda yaralanan karaca, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı, System.String[]
SİNOP'un Erfelek ilçesinde başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten atladığı yolda yaralanan karaca, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.
İlçede Atatürk Caddesi'nde yol kenarında yaralı halde karacayı görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten yola düşmesi sonucu yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:14 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Erfelek, Milli Parklar Müdürlüğü, Sinop, Güncel
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