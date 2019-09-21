Köpeklerden korkan küçük kız okula köpeksavar kıyafetle gidiyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe köyünde, 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi küçük kız, okul yolundaki köpeklerin korkusundan, babası Halil Çalış tarafından yapılan "köpeksavar" adlı ilginç kıyafetle okula gidiyor.

İlçeye bağlı Topraktepe köyü Çalışlar Mahallesi'nde yaşayan İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Sena Çalış, okul servisinin yol olmadığı için evlerinin önüne kadar gelememesinden dolayı her gün yaklaşık 500 metre yürüyerek servisin kendisini alacağı noktaya gidiyor. Ancak yürüdüğü yolda bir köpeğin daha önce ablasını ısırmasından dolayı köpeklerden korkusundan yürümek zorunda kaldığı yolda köpek korkusu yaşıyor. Küçük Sena'nın bu korkusunu ise babası Halil Çalış "köpeksavar" adı verdiği ilginç bir kıyafetle gidermeye çalışıyor. Bal üreticisi arıcıların giydiği kıyafete bir de çizme ekleyen Halil Çalış, her gün sabah kızına okula giderken bu kıyafeti giydiriyor. Küçük Sena ise köpeksavar kıyafeti giyip okul yolunda bu şekilde yürüyor. Serviste bir yakını tarafından çıkartılan kıyafet bekleme noktasında bırakılıyor. Okul çıkışı ise Sena aynı kıyafeti tekrardan giyerek evlerine kadar yürüyor. Evlerine gelen yolun 10 yıldır yapılmadığını ve okul servisininde eve kadar gelemediğini belirten baba Halil Çalış, "10 yıldır yolumuz bozuk başvurmadığım ilgili kurum kalmadı. 1500 tane başvurum oldu çözüm yok. Servis gelemediğinden çocuğumu ben okula götürüyordum benimde ayağım burkuldu eşimde sabah tarlaya gidiyor çocuk tek başına asfalt yola kadar köpekler saldırıyor diye korkudan gidemiyor. Önceki yıllarda diğer kızımı köpek ısırmıştı. Ben de çözüm olarak böyle bir kıyafet hazırladım. Köpekler bu kıyafeti görürse korkar çok sağlam diş geçmez, çizme zaten uzun ayağını koruyor. Ben iyileşene kadar böyle gidip gelecek." dedi.