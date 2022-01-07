Köpeklerden korkunca dereye girdiler - Son Dakika

İZMİT'te, havlayan köpeklerden korkan 2 kişi, dereye girdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli Fuarı'nın bulunduğu alanda 2 kişi, havlayan köpeklerden korkup Kilez Deresi'ne girdi. Köpekler dere kıyısında toplanırken, bu kişiler bir süre dizlerine kadar ulaşan suda bekledi. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından 2 kişi dereden çıktı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.