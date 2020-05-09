Köpeklere eziyet eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde beslediği köpeklere eziyet eden kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince yakalanırken köpekler barınağa teslim edildi.
Sosyal medyada bir kullanıcının, bir kişinin beslediği köpeklere eziyet ettiğine ilişkin görüntüler paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Videodaki kişinin M.O.T. olduğunu belirleyen ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleriyle birlikte adresine gitti.
Evdeki 7 köpek, muayenenin ardından Karabağlar Belediyesi barınağa götürüldü.
Şüpheli M.O.T. hakkında, emniyetteki ifadesinin ardından adli işlem başlatıldı.