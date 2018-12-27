Köpeklere İşkence Eden Şahıs Cinayet Zanlısı Çıktı
1 saat önce
Batman'da sokak köpeklerine kemerle işkence yapan iki şahıs yakalandı.
Batman
'da sokak köpeklerine kemerle işkence yapan iki şahıs yakalandı. Cinayet zanlısı da çıkan şahıslardan biri, iki yıl önce arkadaşını öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.
Batman'da 16 Aralık
'ta kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Gültepe
Mahallesi Yeniçağ
Caddesi'nde yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, köpeklere kemerle şiddet uygulayanların S.D. ve F.Y. adlı şahıslar olduğu belirlendi. Adreslerini de tespit eden polis, 2 şahsı da gözaltına alarak, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Şahıslardan S.D.'nin 18 Aralık 2016'da Sağlık Mahallesi'nde işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Hüseyin Özkan
cinayetinin faili olduğu da belirlendi. Alındığı çapraz sorguda suçunu itiraf eden S.D., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Batman Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: İHA
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