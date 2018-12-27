Köpeklere İşkence Eden Şahıs Cinayet Zanlısı Çıktı

Köpeklere işkence eden şahıs cinayet zanlısı çıktıBATMAN - Batman'da sokak köpeklerine kemerle işkence yapan iki şahıs yakalandı.

Köpeklere işkence eden şahıs cinayet zanlısı çıktı



BATMAN - Batman'da sokak köpeklerine kemerle işkence yapan iki şahıs yakalandı. Cinayet zanlısı da çıkan şahıslardan biri, iki yıl önce arkadaşını öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı.

Batman'da 16 Aralık'ta kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, köpeklere kemerle şiddet uygulayanların S.D. ve F.Y. adlı şahıslar olduğu belirlendi. Adreslerini de tespit eden polis, 2 şahsı da gözaltına alarak, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şahıslardan S.D.'nin 18 Aralık 2016'da Sağlık Mahallesi'nde işlenen ve kayıtlara faili meçhul olarak geçen Hüseyin Özkan cinayetinin faili olduğu da belirlendi. Alındığı çapraz sorguda suçunu itiraf eden S.D., ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Batman Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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