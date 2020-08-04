Köpeklere, kedi saldırdı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Köpeklere, kedi saldırdı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da büfenin önündeki iki köpeğe, sokak kedisi saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Aile, iki köpeğiyle birlikte büfenin önünde dururken elektrik direğinin altından çıkan bir kedi yavaşça köpeklere yaklaşarak saldırdı. O anlarda aile ve çevredeki Vatandaşlar da neye uğradıklarını şaşırdı,kedi ise hiçbir şeye aldırış etmeden iki köpeği kovalamaya devam etti.

Vatandaşların çabalarıyla kedi bölgeden uzaklaştırılırken, yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Kedinin gayet rahat bir şekilde büfe önünde durduğunu ifade eden işletme sahibi Mehmet Doğan, "Müşterimizin bir köpeği vardı, o esnada başka bir müşterimiz araçla yanaştı onlarda da aynı cins köpekten varmış. İkisi yan yana gelince kedi bir anda fırlayıp ikisine birden saldırdı. Ne olduğunu ilk başta anlamadık. Hatta devamında tekrar saldırmak istedi fakat diğer müşterilerimiz araya girerek bırakmadı. Kedi çok uysal bir kediydi. Sürekli bakıp yemeğini verdiğimiz bir kediydi ama ne olduysa bir anda oldu. Ne olduğunu da anlamadık. Normalde kimseye herhangi bir saldırısı olmamıştır. İlk defa oldu. Köpeklerden mi huylandı ne oldu anlamadık. Bir anda ikisine de saldırdı. Kediye Aslan Yürek dedik. Kediyi sürekli besleyen bir ağabeyimiz vardı. Sürekli kedilere ciğer haşlayıp veriyordu. Ona kedilere çok fazla ciğer verme bugün iki köpeğe birden saldırdı dedim. O da bayağı güldü. Kedi genel olarak akşam saatlerinde burada duruyor"dedi.