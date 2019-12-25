Köpeklere özel güzellik merkezleri ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeklere özel güzellik merkezleri ilgi görüyor - Son Dakika

Köpeklere özel güzellik merkezleri ilgi görüyor

6 saat önce

Evcil hayvanlar için tasarlanan güzellik merkezlerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor.

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Evcil hayvanlar için tasarlanan güzellik merkezlerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Köpeklere özel süt banyoları, ozon SPA seansları, her bir köpeğe özel stil belirleme ve tüy renklendirme gibi hizmetleri köpek sahipleri tarafından ilgi görüyor.


Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evinde evcil hayvan besleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hayvan sahiplerinin çoğalmasıyla evcil hayvan güzellik merkezlerine de gözle görülür bir şekilde fazlalaşmaya başladı. Güzellik merkezlerinde insanın en büyük dostu diye bilinen köpekler için özel süt banyoları, ozon SPA seansları, her bir köpeğe özel stil belirleme ve tüy renklendirme gibi hizmetler de görülüyor.


Petstylist İstanbul'un sahibi Nurbanu Büyüktuna, köpeklere uyguladıkları ozon SPA ve aromaterapiler hakkında bilgi verdi. Büyüktuna, "Ozon SPA cildi yeniden nemlendirme, hijyen, kıtıklaşmanın azalması ve kürkün daha sağlıklı hale gelmesi için çok faydalıdır. Ozon SPA'nın anti-bakteriyel özelliği vardır. Ilık suya verilen binlerce ozon içeren hava kabarcığı hem cilde masaj yapıyor, hem de tüm bakterileri, küf ve maya sporlarını ve virüsleri oksitleyerek hijyen sağlıyor. Ayrıca, ozon uygulamasına köpeklerin özel ihtiyaçlarına göre doğal yağlar ve vitaminler içeren bazı ürünler ilave ediliyor. Bu sayede cildin doğal lipid tabakasına yoğun beslenme, nemlendirme ve restorasyon sağlanıyor." dedi.


"Bazı aromatik bitkilerin sakinleştirici, yatıştırıcı ve sağlığa olumlu etkileri var"


Büyüktuna, köpeklere uygulanan yağ terapisi olarak da bilinen aromaterapi uygulamasını da şöyle açıkladı: "Bazı aromatik bitkilerin sakinleştirici, yatıştırıcı ve sağlığa olumlu etkileri var. En çok aloe vera, yeşil çay, bergamot, lavanta, mercanköşk, Şam Gülü ve Sardunya gibi bitkiler kullanılıyor." şeklinde konuştu.


Kullanılan ürünler kaliteli olmasının ve özellikle uygulamayı yapan kişilerin eğitimli olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Büyüktuna, aromaterapi için güvenli ürünlerin doğru şekilde seyreltilmiş ürünler kullanılması gerektiğini söyledi.


Yoğun talep gördüklerini dile getiren Büyüktuna, "Patili dostlarımızın sahipleri, köpeklerinin daha mutlu ve sağlıklı olması için tüy bakımlarının düzenli olarak yapılması konusuna büyük özen gösteriyor. Her hafta gelip bakım maskesi, ozon SPA ve nem terapisi ile yıkama, göz bakımı, diş fırçalama, tırnak bakımı gibi uygulamalar yaptıran müşterilerimiz var." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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