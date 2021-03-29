Köpeklere özel kuaför bakımı - Son Dakika

Bursa'da köpeklerin tıraş ve bakım hizmetleri, işlerinde profesyonel pet kuaförler tarafından gerçekleştiriliyor. Makine ve makas tıraşlarının yanı sıra, banyo ve rötuş hizmetleri sunulan köpekler, yaklaşık 4 saatlik bir uğraş sonucu daha şık bir görünüme sahip oluyor. Bursa'da pet kuaförü Toros Çizakça Özalan, evcil köpeklerin narin bir yapıda olmalarından dolayı bakımların eğitimli kişiler tarafından, dikkatle yapılması gerektiğine işaret etti. Özalan, her farklı ırka göre çeşitli kesim modellerinin bulunduğunu, sahiplerinin istekleri doğrultusunda da köpeklere çeşitli tarzlar oluşturabildiklerini kaydetti. Kesimler, köpeklerin ırkları ve kilosuna da bağlı olarak 200 TL'den başlarken, pandemi süreci ile birlikte ilginin de yüzde 50 oranında arttığı dile getirildi.

Bursa' da köpeklerin tıraş ve bakım hizmetleri, işlerinde profesyonel pet kuaförler tarafından yapılıyor. Makine ve makas tıraşlarının yanı sıra, banyo ve rötuş da yapılan köpekler, yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın sonucunda daha şık bir görünüme sahip oluyor. Köpeklerin 'güzellik merkezi' haline gelen pet kuaförlerde, evcil hayvanlar için jakuzi, çamur ve köpük banyosu gibi birçok hizmet de veriliyor. Bursa'da pet kuaförlüğü yapan Toros Çizakça Özalan (32), köpeklere özel yapılan işlemlerle ilgili bilgi verdi.

'CİNSİNE GÖRE FARKLI TIRAŞLAR'

Köpeklerin, insanlar gibi tıraşlarının ve bakımlarının ardından farklı bir görünüme sahip olduklarını anlatan Özalan, "Makineyle ya da makasla tıraşlar yapılıyor, köpeklere özel jakuzide köpük banyosu, çamur banyosu gibi birtakım hizmetler de yer alıyor. Köpeklerin ırkına, cinsine göre farklı tıraşlar gerçekleştiriliyor. Örneğin; shih tzu (şitzu) köpeklerde yüz tıraşı daha yuvarlak yapılıyor, burada burnu merkez noktası alınıyor. Farklı modellerin, farklı detaylandırmaları var. Teknik kısımlara hakim olunamadığında, çirkin bir görüntü oluşabiliyor, bu durum sağlıklarına da zarar verebiliyor" dedi.

'KÖPEKLER ALIŞTIĞINDA, KOŞA KOŞA GELİYOR'

Bazı köpeklerin, suya veya makasa karşı tedirginliğinin bulunduğunu dile getiren Özalan, bakımlarda bu hayvanların korkularıyla da yüzleşebildiğini söyledi. Köpeklerin, pet kuaförüne alışmaması halinde savunma mekanizmalarının devreye girdiğine belirten Özalan, "Köpekler bu durumlarda saldırıya geçebiliyor, bu açıdan alışmak çok önemli. Biz insanlar nasıl ki berbere gidip rahatça tıraşımızı oluyorsak, bu durum köpekler için de geçerli. Onlar da alıştığında rahatça, koşa koşa gelebiliyor. Elbette biraz da bu sahibinin elinde. Köpeklerin birçoğu pet kuaförüne gelmeye alışkın değiller, genelde insanlar 6 ayda bir getiriyor ancak köpekler haliyle bu süreçte, bunu unutuyor. Dolayısıyla bana ve ortama yabancılaşabiliyor. Rahat durmadığında ise tıraş dilediğimiz ölçüde olmuyor, saldırabiliyor, ısırabiliyorlar" diye konuştu.

'EĞİTİM FAZLASIYLA ÖNEMLİ'Anestezi ile tıraş yapmadıklarını belirten Özalan, özellikle eğitime vurgu yaptı. Tayland'da 4 ay boyunca köpeklerin tıraş edilmesi ve bakımlarına ilişkin eğitim alan Özalan, "Eğitim fazlasıyla önemli, eğitim almasanız dahi pet kuaför olabilirsiniz fakat her ırkın anatomisi farklı, bunları öğrenmeden ne kadar dayanabilirsiniz. Öncelikle köpeklerin anatomisini, nasıl tıraş edeceğinizi, hangi malzemeyi nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmeden uzun vadeli bir iş kurulamaz, bunun da örnekleri mevcut. İlk eğitimimi İstanbul'da Ruslar tarafından aldım, daha sonrasında Bursa'ya geldiğimde ücretsiz olarak yaptım, olumlu dönüşlerin ardından profesyonelliğe geçtim. İnternetten bakıp diğer pet kuaförlerinin yaptıkları işlere bakıp kendi yaptıklarımı kıyasladığımda çok farklılıklar gördüm, bu sebeple kendimi geliştirme kararı alarak Tayland'a gittim. Buradaki 4 aylık eğitimin ardından yaklaşık 20 farklı cinsin özel tıraşlarını, detaylarıyla birlikte öğrenerek bu işe başladım" dedi.

BAKIM 4 SAATİ BULUYORKöpek tıraşının ciddi bir özen ve dikkat gerektirdiğine işaret eden Özalan, süreci şöyle anlattı: "Yanlış yapıldığı zaman çirkin bir görüntü oluşabileceği gibi sağlıklarına da zarar verebiliyor. Tehlikeli bir iş yapıyorum zira makaslar, makineler oldukça keskin. Köpeğin ani hareketlerine karşı ne yapacağını bilmeyen birisi köpeği kör de edebilir, tırnağı fazla kesip kan kaybına da neden olabilir. Bunlar eğitim ile öğreniliyor ve olumsuz durumların yaşanmaması için özen gösteriliyor. Temiz olmayan bir köpeği tıraş edemeyiz, bu yüzden öncesinde banyo yaptırarak tamamen temizliyoruz. Aksi halde, kıtıklı bir köpeğin üstlerinden alınması istense, aldığımızda dahi sahibi tarafından taransa tıraşı tamamen kaybolacaktır. İlk başta tüm kıtıklar açılmalı ve çok iyi bir şekilde kurutulmalı, yoksa iyi kurutulmazsa mantara da sebebiyet verebilir. Çok iyi kurutulduktan ve iyice tarandıktan sonra tıraş işlemi başlıyor, bu evre hali hazırda yaklaşık 2 saati buluyor, tıraş işlemi ile birlikte ortalama 4 saatlik bir çalışma gerektiriyor."

GÜZELLİK YARIŞMALARINDAKİ KÖPEKLER, ELLERİNDEN ÇIKIYOR

Pandemi sürecinde insanların daha fazla köpek sahiplendiğini ve işlerinin de yüzde 50 oranında artış gösterdiğini söyleyen Özalan, 10 kilogram ağırlığına kadar olan köpeklerde makine tıraşının 200 TL, tamamen makas tıraşının ise 280 TL olduğunu belirtti. 10 kilogram fazlası ağırlığına sahip köpeklerde ise bu fiyatlandırmanın artış gösterdiğini kaydeden Özalan, köpekler için düzenlenen güzellik yarışmaları bulunduğunu ve eğitimli pet kuaförlerin ellerinden şekil alan köpeklerin buralarda boy gösterdiğini sözlerine ekledi.