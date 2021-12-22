Köpeklere zarar verdiği iddia edilen akademisyene beraat - Son Dakika

ANKARA'da, üniversitede öğretim görevlisi S.G.K., oturduğu apartmanın otoparkına sığınan sokak köpeklerini suyla ıslatıp, elindeki çubukla kovaladığı iddiasıyla 'mala zarar verme' suçundan hakkında açılan davada beraat etti.

Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan hayvansever Neslihan Pınar Yumuşak, 22 Eylül 2020'de binanın otoparkına sığınıp, daha sonra beslemeye başladığı sokak köpeklerinin battaniyeleri ile mamalarının ıslak olduğunu fark etti. Yumuşak, battaniye ve mamalardan çamaşır suyu kokusu gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi. Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin, çamaşır suyu bidonuna su doldurarak, köpeklerin yattığı yerdeki battaniyelere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak otoparktan çıkardığı anlar yer aldı. Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. S.G.K.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de 'delil' olarak kabul edildi. Ayrıca S.G.K.'nin köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğü ile ilgili bilirkişi raporu, dosyaya girdi.

'ZARAR VERMEDİM, BEN DE HAYVANSEVERİM'Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık S.G.K., şikayetçi Neslihan Pınar Yumuşak ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan S.G.K., aracını apartmanın kapalı garajına park ettiğini belirterek, "Aracımdan indiğimde otoparkta 4-5 tane sokak köpeği ile karşılaşıyorum. Hem korkuyorum hem de hayvanların kokularından rahatsız oluyorum. Bu nedenle yattıkları minderlere ve mama kaplarına su döktüğümü kabul ediyorum ancak hayvanlara herhangi bir şekilde ıslatmak suretiyle zarar vermedim hatta ben de hayvanseverim, sokak hayvanlarına kalan yemekleri veririm" dedi.'ÇAMAŞIR SUYU KOYDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR'Neslihan Pınar Yumuşak ise şikayete konu sokak hayvanlarını beslediğini ve S.G.K.'nin 1,5 ay boyunca hayvanlara zarar verdiğini belirtip, "22 Eylül 2020 tarihinde sanık, mama kaplarına çamaşır suyu koymuştur. Apartmanın kamera kayıtlarından bu hususu tespit ettik. Kamera kayıtlarında sanığın mama kaplarına çamaşır suyu koyduğu açıkça görülüyordu. Bu hayvan, çamaşır suyu kokusundan erken doğum yapınca hayvansever arkadaşlarımı çağırdım. İddianameye konu hayvanlara bizzat bakıyorum. Aşılarını yaptırdım, beslenmelerini sağlıyorum. Sadece evimde değil sokakta yaşamaktadırlar. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.ZARAR VERME KASTINA DELİL BULUNMADIMahkeme heyeti, tanık ve avukat beyanlarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Olayda, sanığın zarar verme kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı kanaatine varan heyet, herhangi bir zararın meydana gelmediğini ayrıca köpeklerin Neslihan Pınar Yumuşak'a ait olmadığı ve sokak hayvanları olduğu anlaşıldığından S.G.K.'ye yüklenen suç açısından beraat kararı verdi.SANIK AVUKATINDAN 'SUÇ DUYURUSU' AÇIKLAMASI

Mahkeme sonrası yazılı açıklama yapan S.G.K.'nin avukatı Kazım Barış Ün ise müvekkilinin sokak hayvanlarına zarar vermediğinin mahkeme kararıyla ortaya çıktığını belirterek, Neslihan Pınar Yumuşak'ın kendisini 'avukat' olarak tanıttığını ve bu nedenle Ankara Barosu Başkanlığı tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.