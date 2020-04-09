Köpekleri çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar - Son Dakika

Köpekleri çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar
6 saat önce
Hatay'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada çuval içinde atılmış ölü köpekler bulundu.
Hatay'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada çuval içinde atılmış ölü köpekler bulundu.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada kimin tarafından nehre atıldığı belli olmayan ölü köpekler, çuvalların içinde itlaf edilmiş olarak bulundu. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:08 Kaynak: İHA
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