Köpekleri dövüş adı altında birbirine parçalattılar - Son Dakika

Köpekleri dövüş adı altında birbirine parçalattılar

28.01.2021 12:57
Köpekleri dövüş adı altında birbirine parçalattılar, System.String[]

Konya'da "dövüş" adı altında köpekler adeta birbirine parçalatıldı.

Konya'da "dövüş" adı altında köpekler adeta birbirine parçalatıldı. Hayvanları kavga ettirenler yakalanırken, yaralı köpekler tedaviye alındı.

Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde köpekler dövüştürüldü. Çevrede toplananların merakla izlediği dövüşte hayvanlar sahiplerinin komutuyla saldırıya geçti. Kavga sırasında köpeklerin galip gelmesi için sahipleri ıslık çalarak "Haydi haydi" diye bağırdı. Anadolu çoban köpeklerinin kavgasında üstünlük sağlamaya çalışan hayvanlar adeta birbirini parçaladı. Hayvanların kavga sırasında vücutlarının değişik yerlerinin kanadığı ve yaralandıkları görüldü.

İzleyenlerin yüreğini parçalayan kavga görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, köpekleri dövüştüren 4 kişiyi yakaladı. Şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 20 bin 844 lira idari para cezası uygulanırken, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise mala zarar verme suçundan haklarında adli işlem başlattı. Kavga sırasında yaralanan 4 köpek tedavilerinin yapılması için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(H. İbrahim Parlak/İHA)

kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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