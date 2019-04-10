Köpekleri Katleden Şüpheliler Güvenlik Kamerasında
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Ankara'da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:41 Kaynak: İHA
'da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı. Ankara Batıkent'te zehirli tavuk etinden yiyen köpeklerin telef olması sonucu yapılan araştırmada köpekleri zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın
G.'nin poşetleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin zehirli etleri poşet içerisinde taşıdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Polis
ekipleri, köpeklerin öldüğü yerde yaptıkları incelemede ele geçirilen zehirli etleri incelemeye alınırken etrafta bulunan güvenlik kameralarından da beyaz renkli ticari aracı ve plakasını tespit etti. Ekipler olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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