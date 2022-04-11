Köpekleri kavga edince iki kardeş birbirine girdi: Görümce önce kardeşini sonra da gelini bıçakladı - Son Dakika
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Köpekleri kavga edince iki kardeş birbirine girdi: Görümce önce kardeşini sonra da gelini bıçakladı

11.04.2022 07:55

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde İsmigül Ş., iddiaya göre besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi Kenan Güney'i sopayla, eşi Esmanur Güney'i de bıçakla yaraladı. İsmigül Ş. de sopa darbesiyle yaralanırken, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İsmigül Ş., aynı evde birlikte yaşadıkları kardeşi Kenan Güney'in eşi Esmanur G. ile besledikleri köpeklerin dövüşmesi nedeniyle tartıştı. Kenan Güney'in de katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada İsmigül Ş., kardeşini sopa ile eşi Esnamur Güney'i ise bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede sırasında kendisi de sopa darbesiyle yaralandı.

Köpek dövüşü tartışmasında genç kadın, ağabeyi ve görümcesine sopa ve bıçaklarla saldırdı

GÖRÜMCENİN DURUMU KRİTİK

Gürültüyü duyan komşularının müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 3 kişi kentteki çeşitle hastanelere kaldırıldı. 6 aylık bir kız bebeği olan Esmanur Güney'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Haberi alınca hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Köpek dövüşü tartışmasında genç kadın, ağabeyi ve görümcesine sopa ve bıçaklarla saldırdı

"KARDEŞİM EVDE KAVGA ÇIKARDI"

Hastanede olayı anlatan Kenan Güney, "Ben köyde koyun besliyorum. Köpeklerin dövüşünü bir arkadaşım videoya almış. Kardeşim bunu görünce evde kavga çıktı. Kavgada eşim ağır yaralandı. Ben de darp edildim." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpekleri kavga edince iki kardeş birbirine girdi: Görümce önce kardeşini sonra da gelini bıçakladı - Son Dakika


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07:55 Köpekleri kavga edince iki kardeş birbirine girdi: Görümce önce kardeşini sonra da gelini bıçakladı
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SON DAKİKA: Köpekleri kavga edince iki kardeş birbirine girdi: Görümce önce kardeşini sonra da gelini bıçakladı - Son Dakika
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