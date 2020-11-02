Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım - Son Dakika

Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım

02.11.2020 12:12
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım, System.String[]

BURSA'da çiftliğindeki tavukları koruması için beslediği 2 köpeği, komşusu O.T. tarafından horozuna saldırdıkları iddiasıyla öldürülen Murat Şahbaz (38) şikayetçi oldu.

BURSA'da çiftliğindeki tavukları koruması için beslediği 2 köpeği, komşusu O.T. tarafından horozuna saldırdıkları iddiasıyla öldürülen Murat Şahbaz (38) şikayetçi oldu. Şahbaz, komşusunun kendisine köpekleri silahla vurduğunu söylediğini ancak polis gelince silahı saklayıp, "Baltayla öldürdüm" dediğini anlattı.

Olay, geçen hafta perşembe günü Nilüfer ilçesi Tahtalı köyünde meydana geldi. Murat Şahbaz, mayıs ayında satın aldığı tavuk çiftliğini korumaları için 2 köpek sahiplendi. Perşembe günü çiftliği kontrol etmeye gelen Şahbaz, yaklaşık 4 aydır baktığı köpekleri yerde hareketsiz yatarken buldu. İddiaya göre Şahbaz'a komşusu O.T., köpekleri kendisinin silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şahbaz, polisi arayarak O.T.'den şikayetçi oldu.

Gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, O.T. polise köpekleri baltayla öldürdüğünü söyledi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.T. köpekleri horozlarına zarar verdiği için öldürdüğünü belirtti.'BANA SİLAHLA POLİSLERE BALTAYLA ÖLDÜRDÜM, DEDİ'

Köpekleri için çok üzüldüğünü, diğer hayvanlarına da zarar verilmesinden korktuğunu belirten Şahbaz, bu işin peşini bırakmayacağını kaydetti. Şahbaz, komşusunun kendisine köpekleri silahla öldürdüğünü söyleyip, polis gelince de silahı saklayıp 'baltayla yaptım' dediğini iddia etti. Şahbaz, "Mayıs ayında bu tavuk çiftliğini aldım. 4 ay önce de köpekleri sahiplendim. O zamandan beri burada duruyorlardı. Perşembe günü çiftliğe geldiğimde köpeklerin yerde hareketsiz yattığını gördüm. Yanlarına gidip baktım, köpeklerin kafaları kanıyordu ve ölmüşlerdi. Yan taraftaki komşularım bahçelerindeydiler. Onlara köpeklere ne olduğunu sordum. O.T. bana 'Köpeklerin horozlarıma saldırdı ben de onları silahla vurdum' dedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Onlara, 'Bana geldiniz mi, zararımı karşılayın dediniz mi?' diye sordum. Bana gelmediler, gelselerdi ben zararları neyse iki katını karşılardım. Tartışma sırasında köpeklerimi vuran O.T.'ye 'Sizi polise şikayet edeceğim' dedim. Ben öyle deyince silahı sakladılar. O.T., gelen polislere de köpekleri baltayla öldürdüğünü söyledi. Ben köpeklerim öldürüldüğü için çok üzgünüm. İnsan olan böyle bir vicdansızlık yapmaz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.


Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım
Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım

Köpek, Mayıs, Tavuk, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekleri komşusu tarafından öldürülen çiftlik sahibi: Bu işin peşini bırakmayacağım - Son Dakika


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