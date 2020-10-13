Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı - Son Dakika

Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

13.10.2020 00:03
Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı, System.String[]

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan Yeniçırak, hastaneye giderek tedavi oldu.

Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak'ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.


Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı
Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı

Geyve, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı - Son Dakika

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