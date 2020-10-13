Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı - Son Dakika

Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı
13.10.2020 00:03
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı.
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Mustafa Yeniçırak'ın (50) kümesine dadanan sokak köpeklerini korkutmak için ateşlediği torpil elinde patladı. Yaralanan Yeniçırak, hastaneye giderek tedavi oldu.
Olay, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yeniçırak kümesinden tavukların eksildiğini fark etti. Yeniçırak tavuklarını yiyen köpekleri korkutmak için bir kutu torpil aldı. Kümesinin yakınlarında sokak köpeklerini fark eden Yeniçırak'ın, torpili ateşlemesiyle elinde patladı. Elinden yaralanan Yeniçırak, Geyve Devlet Hastanesine giderek tedavi oldu.
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