Son Dakika Haberleri: Köpekleri Pikap Araca İstiflediler

Köpekleri Pikap Araca İstiflediler

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde zabıta ekipleri tarafından pikap kasasına istiflenen köpek videosu tepki çekti.

Köpekleri Pikap Araca İstiflediler, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zabıta ekipleri tarafından pikap kasasına istiflenen köpek videosu tepki çekti. Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde zabıtaya ait pikap kasasına koyulan köpek görüntüleri büyük tepki topladı. Bir vatandaş tarafından amatör olarak kaydedilen görüntülerde zabıta aracına yarı baygın şekilde köpeklerin koyulduğu görüntülendi. Görüntülerde eldivenli bir şahsın da köpekleri kontrol ettiği gözlenirken, köpeklerin barınağa mı götürüldüğü ya da akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Zabıta, Erdek, Balıkesir, Güncel
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