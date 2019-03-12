Köpekleri Pikap Araca İstiflediler
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zabıta ekipleri tarafından pikap kasasına istiflenen köpek videosu tepki çekti.
Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde zabıta ekipleri tarafından pikap kasasına istiflenen köpek videosu tepki çekti. Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yalı Mahallesi Hükümet
Caddesi üzerinde zabıtaya ait pikap kasasına koyulan köpek görüntüleri büyük tepki topladı. Bir vatandaş tarafından amatör olarak kaydedilen görüntülerde zabıta aracına yarı baygın şekilde köpeklerin koyulduğu görüntülendi. Görüntülerde eldivenli bir şahsın da köpekleri kontrol ettiği gözlenirken, köpeklerin barınağa mı götürüldüğü ya da akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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