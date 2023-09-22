Siirt'te ayı saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına köpekleri koştu - Son Dakika

Siirt'te ayı saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına köpekleri koştu

Son Güncelleme: 22.09.2023 20:51

Siirt'te hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen isimli genç, köpekleri sayesinde kurtulmayı başardı.

Siirt'te hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan gencin yardımına köpekleri yetişti.

HAYVAN OTLATIRKEN AYI SALDIRISINA UĞRADI

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Sevilgen, beraberindeki köpekleriyle keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Sevilgen'e bu sırada ayı saldırdı. Kendisini korumak için ayıyla boğuşan Sevilgen, pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Siirt'te Ayı Saldırısına Uğrayan Genç Köpekleri Sayesinde Kurtuldu

KÖPEKLERİ SAYESİNDE KURTULDU

Köpeklerin saldırdığı ayı, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sevilgen, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sevilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Siirt, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Siirt'te ayı saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına köpekleri koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te ayı saldırısına uğrayan genç çobanın yardımına köpekleri koştu - Son Dakika
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