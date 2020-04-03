Köpekleri sopayla kovalayıp 3 büyükbaşı çaldılar - Son Dakika

Köpekleri sopayla kovalayıp 3 büyükbaşı çaldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikten 30 bin lira değerinde 3 büyükbaş hayvan çalan hırsızların, öncesinde köpekleri sopayla kovaladıkları öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi eski Keşan yolu Baraka mevkiinde Fevzi Yıkılmaz'a ait besi çiftliğine hırsızlar girdi. Çiftliğin bahçesinde bulunan köpekleri sopayla kovaladıkları iddia edilen hırsızların, daha sonra ahırdan 3 büyükbaş ineği çaldığı belirtildi.

Çalınan hayvanların 30 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Fevzi Yıkılmaz, "Gözü dönmüş şahıslar, evde olmadığımızı fırsat bilerek, önce köpekleri sopayla kovalamışlar daha sonra da dama girip 3 hayvanımı çalmışlar. Evin içindeki yatağı da dağıtmışlar. Allah'ından bulsunlar" diye konuştu.

Şikayet üzerine polis tarafından olayla inceleme başlatıldı.