KÖPEKLERİ, TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ - Son Dakika
Üye Girişi

KÖPEKLERİ, TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ

20.01.2023 16:43
KÖPEKLERİ, TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren, başka köpeği de yaralayan Okan A. (30), tarlada saklanırken yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokak köpeğini pompalı tüfekle vurarak öldüren, başka köpeği de yaralayan Okan A. (30), tarlada saklanırken yakalandı. Okan A.'nın, jandarmadaki ifadesinde, 'Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim' dediği öğrenildi.

Olay, 13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Okan A., kovaladığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. Köpek, yaralı halde kaçarken, Okan A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Şüphelinin, beyaz renk köpeği öldürmeden dakikalar önce başka köpeği de ateş ederek yaraladığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; siyah köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçip, kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınırken, jandarma da Okan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

TARLADA YAKALANDI

Olayın ardından evine gitmeyen Okan A.'yı arama çalışması başlatan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalledeki tarlada saklanırken yakaladı. Okan A.'nın yapılan üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki ifadesinde, 'Köpekler, tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenilen Okan A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bursa'da bir köpeği öldürüp diğerini de yaralayan adamın gerekçesi pes dedirtti Bursa'da bir köpeği öldürüp diğerini de yaralayan adamın gerekçesi pes dedirtti 1'inci sınıf öğrencisi, yolda düşürdüğü karnesini belediye başkanının paylaşımı ile buldu 1'inci sınıf öğrencisi, yolda düşürdüğü karnesini belediye başkanının paylaşımı ile buldu Bursa'da pompalı tüfekle köpeği vuran şahıs yakalandı Bursa'da pompalı tüfekle köpeği vuran şahıs yakalandı

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEKLERİ, TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Son Dakika: Türkiye seçim havasına girdi! Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" çıkışına ilk yorum
18:22 Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bitirecek teklifini yineledi
17:56 Ezeli rakibe transfer oluyor! Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarını deli edecek görüşme
17:49 Rusya, binaların çatısına S-400 yerleştirmeye başladı
17:48 AK Partili vekil 3 yaşındaki çocuğuna lüks otomobilini kullandırdı! Görüntüler tartışma yarattı
16:07 Mansur Yavaş'tan bir müjde daha! ABB, 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılayacak
17:10 Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoyu öğrencisi fark etti! Bakın kendini nasıl savundu
16:50 Öğrenciler nasıl oy kullanacak? CHP'li vekil tek tek anlattı
16:35 Her adımı olay yaratıyor! Ünlü şarkıcı Britney Spears Mars'ın fotoğrafını paylaşıp ismini değiştirdiğini açıkladı
16:21 Bursa'da bir köpeği öldürüp diğerini de yaralayan adamın gerekçesi pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 19:05:30. #1.11#
SON DAKİKA: KÖPEKLERİ, TAVUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement