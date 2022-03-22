Köpekleri tüfekle vuran sanık: "Köpekler evimin çatısına zarar verdi" - Son Dakika
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Köpekleri tüfekle vuran sanık: "Köpekler evimin çatısına zarar verdi"

22.03.2022 22:58
Köpekleri tüfekle vuran sanık: "Köpekler evimin çatısına zarar verdi"

Ankara'da 2 köpeği başından vurarak öldüren sanık, köpekleri evinin çatısına zarar verdiği için öldürdüğünü söyledi.

Ankara'da 2 köpeği başından vurarak öldüren sanık, köpekleri evinin çatısına zarar verdiği için öldürdüğünü söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda H.K., sokakta iki köpeği başından vurarak öldürdü. Tüfekle vurulan köpekler olay yerinde telef olurken sanık da bugün tutuklandı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren sanık çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Savcılığa ifade veren H.K. ifadesinde hayvanları isteyerek öldürmediğini beyan ederek, "Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli benim evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu seferde istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm böyle olmasını istemezdim" dedi. Sanık ifadesinin ardından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

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Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpekleri tüfekle vuran sanık: 'Köpekler evimin çatısına zarar verdi' - Son Dakika


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