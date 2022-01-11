Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi Küme Evler mevkiinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre Şerif Can Yılmaz (12), evlerinin bahçesine giren köpekleri uzaklaştırmak için evde bulunan av tüfeğini eline aldı.

KÖPEKLERİ KORKUTMAK İSTERKEN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Köpekleri tüfekle korkutarak uzaklaştırmak isteyen Şerif Can'ın elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar o esnada bahçede olan küçük Medine'nin (5), kafasına isabet etti. Talihsiz kız çocuğu kanlar içerisinde kalarak yere yığılırken kız çocuğuna ilk müdahaleyi evde bulunan anne Sevgi Yılmaz yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, minik Medine'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE BABA İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kız çocuğunun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Medine'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Sevgi ve baba Şerif Yılmaz'ın ifadelerini almak üzere emniyet götürdü. İfadeleri alınan acılı anne ve baba gece geç saatlerde serbest bırakıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen Medine'nin cenazesi, Yeşilkent aile mezarlığında toprağa verildi. Yanlışlıkla kardeşinin ölümüne neden olan Şerif Can Yılmaz ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, Medine'nin ölümüyle ilgili köpek saldırısı iddialarını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yalanlamıştı. Olayın köpek saldırısı olmadığını belirten Gül, "Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.