Son Dakika Haberleri: Köpekleri zehirleyen sanıklar, ağır cezada yargılanacak
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Köpekleri zehirleyen sanıklar, ağır cezada yargılanacak

54 dakika önce

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek, telef edilmesiyle ilgili tutuksuz 3 sanık, 24 Eylül'de, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Köpekleri zehirleyen sanıklar, ağır cezada yargılanacak, System.String[]
ANKARA'nın  Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek, telef edilmesiyle ilgili tutuksuz 3 sanık, 24  Eylül'de, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Batıkent'te geçen Nisan ayında 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili gözaltına alınan Aydın Gölge, Levent Özcan ve Musa Devran, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanıklar Aydın Gölge, Levent Özcan ve Musa Devran'ın, müşteki Buket Özgünlü'nün sahibi olduğu 'Tarçın', 'Fıstık' ve 'Ceviz' adlı köpekleri ile diğer sokak köpeklerine hiçbir neden yokken tavuk etiyle birlikte metomil (böcek ilacı) verdikleri belirtildi. Bu maddenin köpeklerin zehirlenmesi dışında insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi kapsamında bir sonuç doğuracağına dikkat çekildi.
DURUŞMA TARİHİ, 24 EYLÜL
Tutuksuz sanıklar, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Sanıklar, 'haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak' ve 'çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten zarar vermek' suçlarından 5 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle yargılanacak.

 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
Ankara, Eylül, Güncel
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