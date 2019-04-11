Son Dakika Haberleri: Köpekleri Zehirleyen Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Köpekleri Zehirleyen Şüpheliler Serbest Bırakıldı

8 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi.

Zanlılar, polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı.

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Yenimahalle, Güncel
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