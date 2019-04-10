Son Dakika Haberleri: Köpekleri Zehirleyen Zanlılar Yakalandı

Köpekleri Zehirleyen Zanlılar Yakalandı

52 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpeklere zehirli et atıp telef olmasına neden olan 3 kişi yakalandı.

Köpekleri Zehirleyen Zanlılar Yakalandı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpeklere zehirli et atıp telef olmasına neden olan 3 kişi yakalandı.

Olay, Yenimahalle ilçesinde dün akşam meydana geldi. Beyaz renkli araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etler nedeniyle 16 köpek telef oldu, 7 köpek de tedavi edilmek üzere veterinere gönderildi. Olayın ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sokak hayvanlarını zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Kişiler ilk sorgularında köpekleri zehirlemediklerini, Ulus bölgesinden hayvanlara yemeleri için kemik getirdiklerini ileri sürdü. 3 şüpheli adli kontrollerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:11 Kaynak: İHA
Polis, Ankara, Yenimahalle, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpekleri Zehirleyen Zanlılar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]