Köpeklerin birbirine saldırdığı görüntülerin eski personelin yönlendirmesiyle kaydedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeklerin birbirine saldırdığı görüntülerin eski personelin yönlendirmesiyle kaydedildiği iddiası - Son Dakika

Köpeklerin birbirine saldırdığı görüntülerin eski personelin yönlendirmesiyle kaydedildiği iddiası

6 saat önce

ADANA'da Kozan Belediyesi, hayvan barınağında köpeklerin açlıktan birbirlerine saldırdığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, işten çıkarılan eski sorumlu ile iş birliği yapan barınak görevlisinin komplosu olduğunu belirtti.

Köpeklerin birbirine saldırdığı görüntülerin eski personelin yönlendirmesiyle kaydedildiği iddiası, System.String[]

ADANA'da Kozan Belediyesi, hayvan barınağında köpeklerin açlıktan birbirlerine saldırdığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, işten çıkarılan eski sorumlu ile iş birliği yapan barınak görevlisinin komplosu olduğunu belirtti. Açtıkları soruşturma kapsamında ifadesi alınan görevlinin mama olmasına rağmen köpeklere vermediğini, aç kalan köpeklerin birbirlerine saldırdıkları anda da eski yöneticinin 2 kişiyi barınağa göndererek görüntüleri çektirdiğini anlattığı bildirildi.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki besleme çalışmalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksadığı, koruma altındaki köpeklerin de aç kalıp birbirini saldırdığı anlara ait olduğu öne sürülen  görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yüzlerce kullanıcı tarafından da paylaşılan görüntüler hayvanseverler arasında tepkiye yol açtı. Bazı hayvanseverler, 4 ay önce işten çıkarılan personelin yerine alınan çalışanların hayvanlara yeterli ilgiyi göstermediğini öne sürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile çok sayıda kamu kurumu, barınağa mama yardımında bulundu.

KOMPLO ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Kozan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirildi. Açıklamada, başlatılan soruşturma kapsamında barınakta çalışan bir personelin, işten çıkartılan eski sorumlu N.Ü. tarafından yönlendirilerek, söz konusu asılsız görüntünün çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

'ÖNCEKİ SORUMLU YÖNLENDİRDİ' İDDİASI

Açıklamada barınak görevlisi Aytaç Özcan'nın ifadesine de yer verildi. Özcan ifadesinde, "Barınakta mamalarımız fazlasıyla vardı. Hayvanların açlıktan birbirlerine saldırıp öldüğü şeklindeki paylaşımlar ise asılsızdır. Görüntüleri telefonla sürekli irtibat halinde olduğum, daha önce Hayvan Barınağı'nda görevliyken işine son verilen N.Ü. beni kullanarak temin edip, sosyal medya hesapları üzerinden aslı olmayan bu paylaşımları yaptı. Günde 7-8 kez telefonla görüştük. Barınakta olan biten her şeyi kendisine aktarmamı istedi. Bu olay sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım gibi değildir. Bu tamamen şahsımın ihmalidir. Ben böyle bir olay yaşandığını normalde birim amirlerine haber vermem gerekirken, tutup beni kandıran N.Ü.'ye haber verdim. N.Ü. de biri kadın iki kişi göndererek, fotoğraf ve görüntü çektirdi. Yaklaşık 15-20 gün önce çekilen bu görüntü neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. Tüm Kozan halkından özür diliyorum."

Kozan Belediye Başkan Vekili Kenan Avan ise, görüntüleri paylaşanların kendi kurdukları komplolarla, gerek Kozan'ı gerekse Kozan Belediyesi'ni karalamak amacıyla böyle bir girişimde bulunduklarını, olayın tamamen bir sansasyondan ibaret olduğunu söyledi.


Kozan Belediyesi, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:01 Kaynak: DHA

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