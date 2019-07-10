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Köpeklerin dondurma keyfi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde bir parkta dolaşan köpek ve yavrusu çocuklarım verdiği dondurmayı yedi.

Kahramanmaraş, Süleymanlı, Onikişubat, Güncel
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde bir parkta dolaşan köpek ve yavrusu çocuklarım verdiği dondurmayı yedi. Köpeklerin dondurma yeme anları çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
Köpeklerin dondurma keyfi
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:46 Kaynak: AA
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