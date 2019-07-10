Köpeklerin dondurma keyfi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde bir parkta dolaşan köpek ve yavrusu çocuklarım verdiği dondurmayı yedi.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:46 Kaynak: AA
'ın Onikişubat
ilçesi Süleymanlı
Mahallesi'nde bir parkta dolaşan köpek ve yavrusu çocuklarım verdiği dondurmayı yedi. Köpeklerin dondurma yeme anları çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
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