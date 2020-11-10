Köpeklerin drona saldırı girişimi kamerada - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde havadan çekim yapan bir fotoğrafçının yere doğru alçalan dron cihazına köpeklerin saldırı girişiminde bulundukları ilginç anlar kameralara yansıdı.

Esire Termal Turizm Merkezi'nde havadan çekim yapmak isteyen bir fotoğrafçı dronu havalandırdı. Bir süre havada çekim yapan fotoğrafçı dronu yere indirmeye başladığı anda restoran önünde bulunan başıboş köpekler havada gördükleri drona şaşırtıcı bir tepki verip havlamaya başladılar. Ayrıca drona yetişebilmek havaya zıplayan köpeklerin ilginç görüntüleri fotoğrafçı ve bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. - KÜTAHYA