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Köpeklerin fizik yasalarını ihlal eden 3D görüntüleri fark edebildiği öne sürüldü - Son Dakika

Köpeklerin fizik yasalarını ihlal eden 3D görüntüleri fark edebildiği öne sürüldü

22.12.2021 15:19
Köpeklerin fizik yasalarını ihlal eden 3D görüntüleri fark edebildiği öne sürüldü

Yapılan bir araştırmada, köpeklerin, fizik yasalarına uymayan 3 boyutlu görüntüleri fark edebildiği belirtildi.

Yapılan bir araştırmada, köpeklerin, fizik yasalarına uymayan 3 boyutlu görüntüleri fark edebildiği belirtildi. ??????

New Scientist dergisinde yer alan haberde, Viyana Veterinerlik Fakültesinden bilim insanları, köpeklerin fizik yasalarına uymayan, hareketli 3 boyutlu topları nasıl izlediğine dair bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, başta Border Collie, Labrador retriever cinsi ve karışık ırklardan oluşan 14 yetişkin köpek, bilgisayar ekranı ve göz izleme ekipmanının önündeki çeneliğe başlarının koyulması için eğitildi. Ardından hayvanlara rastgele, sırayla hareket eden, renkli 3 boyutlu topların kısa görüntüleri izletildi.

Viyana Veterinerlik Üniversitesinden Christoph Völter, köpeklerin ekrandaki toplara daha uzun süre baktığını gözlemleyerek, topların bekledikleri gibi hareket etmemesine tepki gösterdiğini kaydetti.

Çalışmada, köpeklerin bilgisayar ortamı ile oluşturulan 3D topların fizik kurallarını ihlal etmesini fark edebildiği öne sürüldü.

Völter, bu durumun sezgisel bir beklenti olduğunu, köpeklerin fizik kurallarını bildiği anlamına gelmediğini, fiziksel çevreleri hakkında örtük bir anlayışa sahip olduğunu aktardı.???????

Viyana, Köpek, 3d, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeklerin fizik yasalarını ihlal eden 3D görüntüleri fark edebildiği öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerin fizik yasalarını ihlal eden 3D görüntüleri fark edebildiği öne sürüldü - Son Dakika
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