KÖPEKLERİN GENÇ KIZA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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KÖPEKLERİN GENÇ KIZA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

09.04.2022 17:53

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan genç kız, bir grup başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan genç kız, bir grup başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı anlarına ait görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptığı belirtildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor. Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor. Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN, (DHA)-

KÖPEKLERİN GENÇ KIZA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Saldırı, Medya, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEKLERİN GENÇ KIZA SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika


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