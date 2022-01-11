Köpeklerin kovaladığı üniversite öğrencisi duvardan atladı, hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da okula giderken sokak köpeklerinin kovaladığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, köpeklerden kurtulmak için duvardan alt yola atlayınca yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Mert Irmağı kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Salih Algaç, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin kovaladığı genç, kendini yol kenarındaki korkulukların üzerinden alt yola attı. Yaklaşık 4-5 metre yükseklikten atlayan Salih Algaç yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeklerin kendisine saldırısını anlatan Salih Algaç, "Benim üzerime doğru geliyordu. Ben de kaçamadım, alan kısıtlıydı. Direkt üzerime geldiği için atlamak zorunda kaldım" dedi. - SAMSUN