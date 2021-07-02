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Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok - Son Dakika

Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok

02.07.2021 15:31

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı öğrenildi. Cesetlerin testere ya da kesici aletle parçalara ayrıldığı tespit edilirken, polis ölen şahısların kimliklerinin parmak izi ile belirlemeye çalışacak.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

CESET PARÇALARI BULUNDU

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

13 PARÇAYA AYRILMIŞLAR

Bir kadın ile erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetlerin toplam 13 parçaya ayrıldığı ifade edilirken, başları ise bulunamadı. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı bildirildi. Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen kadın ve erkeğin bölgede gecenin karanlığından da yararlanılarak gömüldüğü tahmin edildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kayıp kişilere bakılacağı, düşük bir ihtimal de olsa parmak izi alınmaya çalışılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılacağı belirtildi.

Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok

Sakarya, Bağdat, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok - Son Dakika


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