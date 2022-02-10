Üye Girişi
Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2) - Son Dakika

Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2)

10.02.2022 12:31
Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2)

KUDUZ AŞISI YAPILDIMardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Dal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, kuduz ihtimaline karşı aşı yapıldığını söyledi.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Dal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, kuduz ihtimaline karşı aşı yapıldığını söyledi. Gözlem amaçlı Dal'ın bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, vücudundaki yaralara yönelik ileriki dönemde plastik cerrahi müdahalesi yapılacağını kaydetti.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILIYOR Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler de ilçe merkezi ve Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını toplamak için çalışma başlattı. Merkezin Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Samancı, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "2021 yılı içerisinde Mardin genelinde 2 bin kadar sokak köpeği topladık. Ocak ayı içerisinde Nusaybin'de 47 sokak köpeği topladık. Olaydan hemen sonra ilçeye ekiplerimizi gönderdik. Sokakta olan köpekleri toplayarak barınağımıza getireceğiz. Sokaktaki tedbir ve önlemlerimiz devam edecektir" dedi.

Selim KAYA/ MARDİN,


Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2)
Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2)
Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2)
YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 altın çıktı! Ekipler say say bitiremedi
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Köpeklerin saldırdığı 7 yaşındaki Ahmet yaralandı (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement