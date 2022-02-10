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KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI - Son Dakika

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI

10.02.2022 14:43

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Dal'ın (7) annesi Nurşin Dal, Bu sokak köpeklerini toplasınlar artık. Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Dal'ın (7) annesi Nurşin Dal, Bu sokak köpeklerini toplasınlar artık. Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Olaydan sonra köyden bir adam, sağlık ocağına götürmüş. Çocuğumu parçalanmış bir şekilde gördüm. Bu sokak köpeklerini toplasınlar. Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum. 'Köpeklere dikkat edin' diyerek her zaman uyarıyorum. Bu köpekleri toplasınlar. Tedavisi devam ediyor. Çocuğumun yüzüne bakamaz hale geldim çünkü çocuğum çok kötü bir hale gelmiş. Kafasını parçalamışlar; yüzünü, kollarını parçalamışlar dedi.

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI
KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI

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Devlet Hastanesi, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI 7 YAŞINDAKİ AHMET YARALANDI - Son Dakika
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