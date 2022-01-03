Köpekler bu sefer keçilere saldırdı, 8 keçi telef oldu - Son Dakika

Köpekler bu sefer keçilere saldırdı, 8 keçi telef oldu

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir keçi ağılına giren 3 köpek 8 keçiyi parçalayarak öldürdü. Ardından başka bir ağıla dalan köpekler 1 keçiyi de yaraladıktan sonra kaçtı.

Türkiye'deki köpek saldırılarına bir yenisi de Bodrum'da yaşandı. Son zamanlarda insanlara saldırarak ağır yaralar veren bazı sokak köpekleri bu seferde Bodrum'un Dağbelen mahallesinde bir keçi ağılına girdi. Ağılda bulunan 10 keçiden 8'ini parçalayan 3 köpek 1 keçiyi de yaraladı. Daha sonra başka bir keçi ağılında 1 keçiye'de saldıran köpekler keçi sahibinin gelmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Dağbelen Mahallesi'nde meydana gelen köpek saldırısı mahalleliyi isyan ettirdi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Kara'ya ait çiftliğe sabaha karşı 3 sokak köpeği girdi. Çiftlik içerisinde bulunan keçi ağılına giren köpekler keçilere saldırdı. Köpekler 8 keçiyi parçalayarak telef etti. Sabah saatlerinde çiftliğe giden Kara ailesi, hayvanların üzerinde 3 tane köpeği görünce şoka girdi. Köpekler, Kara ailesinin çiftliğe gelmesiyle kaçarak uzaklaştı. 8 keçi telef olurken, 1 keçi ise yaralı olarak kurtuldu. Köpekler daha sonra başka bir keçi ağılına girerek 1 keçiyi daha parçalamaya başladı. O esnada keçi sahibinin müdahale etmesiyle birlikte köpekler bölgeden uzaklaştı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye ekiplerinin telef olan keçileri uygun bir yere gömdüğü öğrenildi. Mahalle sakinleri köpekleri dağ tepe aramaya başladı ama bir iz bulamadı. Başka bir mahalleden geldiği ihtimali üzerinde duran vatandaşlar herkesin çok dikkat etmesini istedi.

Keçilerin sahibi Zübeyde İnceoğlu 8 keçisinin köpeklerin parçaladığını söyleyerek "Gece girmiş hayvanlar, Amcam çiftliğe varıyor, köpeklerin keçilerin boğazlarını sıkarken yakalıyor. Yemiyorlar zaten parçalayıp atmışlar. Köpeklerin peşinden gittik yetişemedik. Dağa kaçtılar, daha sonra komşumuzun keçisini de aynı şeklide köpekler saldırırken buluyor. Gittiğimizde manzara çok kötüydü. Gittiğimizde 3 tanesi yaşıyordu ama çok bağırıyorlardı. 1 tanesinin yaşatabildik keçilerimizden. Kayıp olan keçimiz vardı. O keçimizde geldi. Yaralı olanı kurtarmak için çok uğraştık. Şimdi durumu iyi durumda keçimiz. 3 tane köpek saldırdı. Bir köpeğin cinsi Sibirya kurdu olduğunu biliyoruz. Diğer ikisinin ise cinsini bilemedik. 10 keçimiz vardı, 8'i telef oldu, biri yaralı, biride kaçmıştı köpeklerin elinden oda geri döndü. 2 keçimiz kaldı. Gittiğimizde her taraf kan revan içerisinde her yana ölen keçilerimiz vardı. Şu anda sağ olan olayın yaşandığı ahıra giremiyor. Yem veriyorum, ahıra sokmak için asla girmiyorlar" dedi.