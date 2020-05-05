Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi - Son Dakika

Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi Ankara'da, sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığı eşek, Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, koruma altına alındı. Haymana'da yaşayan B.K., sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini, saldırttı. B.K., sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K., yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARALI EŞEĞE BURSA'DAKİ ÇİFTLİKTE BAKILACAK

Yavrusu ölen ve yaralı halde bulunan eşeğe, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. Haytap Bursa İl Temsilciliği'nce kente getirilen eşek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi. Bir gözü kör olan eşek, HAYTAP'ın Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, tedavi altına alındı.

'ZEYNEP İSMİ VERİLDİ'

Eşeğe 'Zeynep' ismini verdiklerini belirten HAYTAP Bursa İl Temsilcisi Emre Demir, "Eşşeğe sosyal medya sayesinde ulaştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliği yaparak eşek yaralı olarak bulunduğu yerden alındı. Sağlık kontrolleri yapılması için tarafımıza ulaştı. Şu anda genel sağlık kontrolleri yapıldı. Bir gözüyle ilgili görme kaybı mevcut. Bununla ilgili tedavi protokolü belirlendi. Vücudunda istenmeyen yaralar var. Kan değerleriyle ilgili bir çalışma yapıldı. Bir süre bakımda kalması gerekiyor. Burada arkadaşları var. Adını zeynep koyduk. Buradaki bütün hayvanların ismi HAYTAP Federasyonundaki temsilcilerin isimleri. Büyük ve güzel bir ekibiz. İyi niyetli bir ekibiz. Tüm sevgimizle bu işi yapıyoruz. Zuhal, sevgi, Ahmet, Filiz isminde hayvanlarımız var. Bunun ismi de Zeynep olacak. Zeynep burada arkadaşlarıyla beraber koşacak, oynayacak. Hiç bir şekilde yük taşımayacak. Aksine bol sevgi, bol öpücük, yediği önünde yemediği arkasında olacak" ifadelerini kullandı.