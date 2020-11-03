Köpeklerin saldırdığı gebe karaca kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinin kırsal Ormanlı Mahallesi'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan gebe karaca, doğa yürüyüşü yapan Erkut Birol isimli vatandaş tarafında telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Erdek'in Ormanlı Mahallesi'nde yaşayan Erkut Birol isimli vatandaş sabah saatlerinde dağda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş yaptığı sırada yakınlardaki bir dereden gelen hayvan sesleri üzerine sese yaklaştığında dere kenarında bir Karaca'nın köpeklerin saldırısına uğradığı gördü. Saldırıya uğrayan Karaca'nın yardımına koşan hayvan sever vatandaş köpekleri karacadan uzaklaştırmayı başardı. Daha sonra yaralı olan Karaca'yı yakınlarda bulunan bağ evine götürerek yaralarına pansuman yaptı. Aynı zamanda gebe olduğunu tespit edilen Karaca'nın yaralarına ilk tedaviyi yapan Erkut Birol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Ormanlı Mahallesi'ne gelen ekipler yaralı Karaca'yı teslim aldı. Karaca'nın tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi. - BALIKESİR