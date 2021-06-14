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Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı - Son Dakika

Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı

14.06.2021 15:07
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'na yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, köpeklerin saldırısına uğrayan hamile keçiyi kurtararak köylülere teslim etti.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'na yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, köpeklerin saldırısına uğrayan hamile keçiyi kurtararak köylülere teslim etti.

Edremit'ten Kazdağları'na spor amacıyla yürüyüşe çıkan Balıkesir İda Dağcılık ve İhtisas Kulübü üyeleri, Hanlar-Höşemedere şelalesi etkinliği gerçekleştirdi. Doğaseverler, Hanlar-Ayı Gediği mevkiine giden patika üzerindeki ormanlık alanda, köpekler tarafından saldırıya uğrayan hamile  bir keçi gördü. Köpeklerin ayağından ve boynundan ısırdıkları keçiye müdahale ettiklerini söyleyen doğasever Erdek Cennet, "Çevreden köpek sesleri geliyordu. Merak edip bakınca 4 vahşi köpeğin bir keçiyi parçalamak üzere olduğunu gördük ve hemen müdahale edip köpekleri uzaklaştırdık. Kanlar içinde kalan ve yürüyemeyen gebe keçiye yardım etmeye çalıştık. Ormanlık alanda telefonlar çekmediği için biz 4 arkadaş ile beraber keçinin başında beklerken, gruptaki diğer doğaseverler, yakındaki köye haber vermeye gitti. Köydeki vatandaşlara durumu ve yeri bildirdiler, bir süre sonra köylüler gelip, yaralı ve gebe olan keçiye aldılar. Biz sonra yürüyüşe devam ettik" dedi.


- Balıkesir
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı
Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırdığı hamile keçiyi doğaseverler kurtardı - Son Dakika


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