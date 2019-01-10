Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırdığı Kadın Yaralandı

Köpeklerin Saldırdığı Kadın Yaralandı

1 saat önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Çevirme köyünde yaşayan Sebahat Karaman (56), liseye giden kızını servise bindirdikten sonra evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin yaraladığı kadın, komşusunun oğlu tarafından kurtarılarak ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'ı kurtaran Yunus Gökbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin haber vermesiyle yaklaşık 500 metre uzaktaki olay yerine koşarak gittiğini söyledi.

Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. 'Sebahat teyzeyi köpekler yıktı.' dedi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Kurtardığım kadının giysileri parçalanmıştı. Evden battaniye getirdim. 112 Acil Servisi arayıp muhtara haber verdim." diye konuştu.

Karaman'ın, bir yıl önce de köyde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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