Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi - Son Dakika

Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi

6 saat önce

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi, System.String[]

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

İkizdere'de yaralı karacayı görenler, DKMP Rize Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Çevredeki köpeklerin saldırısına uğrayıp, çeşitli yerlerinden yaralanan karaca, ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Yaralı karacanın, götürüldüğü Fındıklı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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