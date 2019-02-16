Köpeklerin Saldırdığı Kedi Sağlığına Kavuştu
1 saat önce
Köpeklerin saldırdığı kedi sağlığına kavuştuGİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Şirinköy köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan kedi köyde bulunan emekli veteriner hekim Tuğrul Usta tarafından tedavi edildi.
Köpeklerin saldırdığı kedi sağlığına kavuştu
GİRESUN - Giresun
'un Tirebolu
ilçesine bağlı Şirinköy köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan kedi köyde bulunan emekli veteriner hekim Tuğrul Usta tarafından tedavi edildi.
3 yıldır kediye bakan köy imamı Ali Rıza Baki, kedisinin köpekler tarafından saldırıya uğradığını ve boynunda ısırma sonucu yaralanma meydana geldiğini fark etti. Baki, yaralı kediyi daha sonra köyde yaşayan emekli veteriner hekim Tuğrul Usta'ya getirdi. Veteriner Usta kediyi uyuşturduktan sonra yarayı temizleyerek dikiş attı.
Kediyi 3 yıldır baktığı ifade eden köy imamı Ali Rıza Baki, "Köpekler boğazını ve boynunu yaralamışlardır. Hemen kediyi köyümüzde yaşayan emekli veteriner Tuğrul Usta'ya götürdüm. O da sağ olsun yarayı temizleyerek dikişle kapattı hamdolsun şu anda sağlık durumu iyi toparlamaya başladı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:14 Kaynak: İHA
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