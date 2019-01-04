Son Dakika Haberleri: Köpeklerin Saldırdığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Köpeklerin Saldırdığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir öğrenci de yaralandı.

Köpeklerin Saldırdığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir öğrenci de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağı Tepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi M.Ö. ile arkadaşı H.A.T.'ye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrasında 14 yaşındaki M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı H.A.T. yaralandı. H.A.T. vatandaşların haber vermesi sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden M.Ö.'nün cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında morga kaldırıldı.

Bir vatandaş ise, "Bize telefon geldi. Duyduğumuza göre köpekler saldırmış. Çocuklar 4 kişiymiş. Köpekler saldırınca ikisi kaçmış diğer ikisine de köpekler saldırmış" diyerek olayı anlattı.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Hacılar, Kayseri, 3. Sayfa
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