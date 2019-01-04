Köpeklerin Saldırdığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir öğrenci de yaralandı.

Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti, bir öğrenci de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağı Tepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi M.Ö. ile arkadaşı H.A.T.'ye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrasında 14 yaşındaki M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı H.A.T. yaralandı. H.A.T. vatandaşların haber vermesi sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayatını kaybeden M.Ö.'nün cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında morga kaldırıldı.



Bir vatandaş ise, "Bize telefon geldi. Duyduğumuza göre köpekler saldırmış. Çocuklar 4 kişiymiş. Köpekler saldırınca ikisi kaçmış diğer ikisine de köpekler saldırmış" diyerek olayı anlattı.



Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü

İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi