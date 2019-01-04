Köpeklerin Saldırdığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
53 dakika önce
Köpeklerin saldırdığı lise öğrencisi hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'de sokak köpeklerin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken bir öğrenci de yaralandı.
Köpeklerin saldırdığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri
'de sokak köpeklerin saldırdığı 14 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken bir öğrenci de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hacılar
İlçesine bağlı Akdam Mahallesi Keklikdağıtepesi mevkiinde Baki Ayşe Simitcioğlu Anadolu Lisesi
öğrencisi M.Ö. ile arkadaşı H.A.T.'ye sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonrasında 14 yaşındaki M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı H.A.T. ise yaralandı. Yaralanan H.A.T. vatandaşların haber vermesi sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden M.Ö.'nün cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında morga kaldırıldı.
Bir vatandaş ise, "Bize telefon geldi. Duyduğumuza göre köpekler saldırmış. Çocuklar 4 kişiymiş. Köpekler saldırınca ikisi kaçmış diğer ikisine de köpekler saldırmış" diyerek olayı anlattı.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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